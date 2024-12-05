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09:56, 5 декабря 2024Экономика

В России заявили о зависимости Великобритании от поставок рыбы

ВАРПЭ: Великобритания признала зависимость от российской рыбы отказом от пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

Власти Великобритании фактически признали зависимость королевства от поставок российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений на ее импорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров РФ (ВАРПЭ).

В организации уточнили, что речь идет об автономных тарифных квотах (ATQ), установленных властями Великобритании с 1 января 2021 года. Эти ограничения ввели после выхода королевства из Евросоюза (ЕС). Согласно основным положениям этих квот, в страну можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар в беспошлинном режиме.

Однако российские экспортеры, как пояснили в ВАРПЭ, не могли пользоваться подобной льготой. Для них в 2022 году британские власти ввели пошлину в размере 35 процентов на ряд товаров, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию. Подобное нововведение практически свело на нет прямые поставки этих видов продукции из РФ в Великобританию.

В то же время продукция, произведенная из российского сырья в третьих странах, не попадала под эти ограничения. Этим, в частности, воспользовался Китай, значительная часть экспорта которого производится из ингредиентов из РФ. Импортируя подобную продукцию, Великобритания признала, что не может обходиться без российской рыбы, резюмировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что достигнутая договоренность между Россией и Норвегией об условиях работы в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год стало одним из немногих вопросов, по которым Москва заключит со страной НАТО после начала боевых действий на Украине. Стороны, как уточняется, смогли достичь компромисса по вопросу общих квот на вылов трески, пикши и других видов рыбы.

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