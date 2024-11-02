Россия договорилась о рыбе с одной из стран НАТО

Bloomberg: Россия и Норвегия договорились об условиях рыболовства на 2025 год

В ходе работы 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила по видеосвязи, стороны смогли договориться об условиях работы в Баренцовом и Норвежском морях на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что ожидающееся соглашение станет одним из немногих вопросов, по которым Москва заключит со страной НАТО после начала боевых действий на Украине.

Речь идет об общих квотах на вылов трески, пикши и других видов рыбы. В заявлении норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс говорится, что договор закладывает основу «для долгосрочного и устойчивого управления океаном». Он назвала хорошим признаком то, что договорится удалось в условиях чрезвычайной ситуации.