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09:27, 5 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе возбудили дело по факту падения мальчика в яму с ледяной водой

В Благовещенске возбудили дело из-за падения мальчика в яму с ледяной водой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело из-за падения мальчика в яму с ледяной водой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

Глава Следственного комитета России дал поручение СУ СК России по Амурской области возбудить дело. По данному сообщению организована процессуальная проверка. Будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство города.

Ребенок провел в яме в пяти метрах от своего жилья 45 минут и сильно замерз. После спасения родители отвели его домой, сейчас пострадавший чувствует себя нормально.

Отец мальчика рассказал, что отправился на поиски сына вместе с женой после того, как ребенок не пришел в школу. Его удалось найти благодаря приложению с геолокацией в смартфоне. Яма была скрыта под снегом, из-за чего ребенок ее не заметил. Отец считает, что это старая ливневка.

Ранее сообщалось, что ребенок из российского города провалился под лед по пути в школу и попал на видео.

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