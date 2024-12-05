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10:09, 5 декабря 2024Россия

В РПЦ предложили альтернативу абортам

В РПЦ предложили отдавать детей в детдома вместо абортов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

В Русской православной церкви предложили альтернативу абортам. О чем именно идет речь, рассказал священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко, сообщает Ura.ru в Telegram.

Савченко предложил россиянкам рожать, но отказываться от детей, сдавая их в детдома. «Это с христианской, православной точки зрения так лучше сделать», — пояснил он.

Священник заявил о катастрофическом влиянии абортов на рождаемость. По его словам, демографические потери вследствие этого превышают потери в Великой Отечественной войне.

Ранее беременные москвички стали получать письма от патриарха Кирилла. В послании глава РПЦ сообщает, что надеется на скорое приобщение ребенка получательницы ко Христу через таинство крещения.

ЖЗЛ
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