В РПЦ предложили альтернативу абортам

В РПЦ предложили отдавать детей в детдома вместо абортов

В Русской православной церкви предложили альтернативу абортам. О чем именно идет речь, рассказал священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко, сообщает Ura.ru в Telegram.

Савченко предложил россиянкам рожать, но отказываться от детей, сдавая их в детдома. «Это с христианской, православной точки зрения так лучше сделать», — пояснил он.

Священник заявил о катастрофическом влиянии абортов на рождаемость. По его словам, демографические потери вследствие этого превышают потери в Великой Отечественной войне.

Ранее беременные москвички стали получать письма от патриарха Кирилла. В послании глава РПЦ сообщает, что надеется на скорое приобщение ребенка получательницы ко Христу через таинство крещения.