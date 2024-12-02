В Москве беременным начали выдавать письма от патриарха Кирилла

Беременные москвички начали получать письма от патриарха Кирилла. Об этом сообщила организатор акции Наталья Москвитина, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала Москвитина, первые письма начали выдавать в церковной больнице святителя Алексия в Москве.

«Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога (...) Эти письма поддержат женщин в очень уязвимый момент — в начале беременности», — сообщила она. В письме патриарх среди прочего сообщает, что надеется на скорое приобщение ребенка получательницы ко Христу через таинство крещения.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что россиянкам нужно рожать, «пока рожалка работает», и отказываться от прерывания беременности.

С 4 декабря в России будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. От властей различных уровней и экспертов поступают и другие инициативы, которые призваны увеличить рождаемость. В регионах хотят платить студенткам за рождение детей и разрабатывают законы об абортах. В Госдуме же предлагают ввести налог на бездетность и проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных.