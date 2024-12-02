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11:17, 2 декабря 2024Россия

Беременные москвички начали получать письма от патриарха

В Москве беременным начали выдавать письма от патриарха Кирилла
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Беременные москвички начали получать письма от патриарха Кирилла. Об этом сообщила организатор акции Наталья Москвитина, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала Москвитина, первые письма начали выдавать в церковной больнице святителя Алексия в Москве.

«Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога (...) Эти письма поддержат женщин в очень уязвимый момент — в начале беременности», — сообщила она. В письме патриарх среди прочего сообщает, что надеется на скорое приобщение ребенка получательницы ко Христу через таинство крещения.

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Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что россиянкам нужно рожать, «пока рожалка работает», и отказываться от прерывания беременности.

С 4 декабря в России будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. От властей различных уровней и экспертов поступают и другие инициативы, которые призваны увеличить рождаемость. В регионах хотят платить студенткам за рождение детей и разрабатывают законы об абортах. В Госдуме же предлагают ввести налог на бездетность и проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных.

ЖЗЛ
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