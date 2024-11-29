В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в декабре. Что ждет россиян?

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в России в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, вступающих в силу в декабре.

В частности, с 1 декабря в России участников специальной военной операции (СВО) освободят от взыскания исполнительского сбора. Речь идет о том, что военнослужащие, которые имеют долги, не будут платить этот сбор, составляющий 7 процентов от взысканной суммы или от суммы имущества. Те постановления, которые в их отношения выносили до этого, будут отменены. Кроме того, для части тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами РФ с начала зимы, и их супругов спишут просроченные кредиты в размере до 10 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Также с 1 декабря начнет работать закон о лицензировании деятельности операторов связи. В число требований к ним будет включена необходимость соблюдения схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения требований лицензия оператора связи будет аннулирована.

Начнет действовать запрет на пропаганду чайлдфри

С 4 декабря в России будет запрещена пропаганда отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе — для этого изменения вносятся в шесть действующих законов, которые предусматривают запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола. Штрафы за такое нарушение составят до пяти миллионов рублей. Как заявил Володин, закон направлен «на защиту детей, семьи, традиционных ценностей».

С 10 декабря посредническим организациям запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении иностранцами русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

С 30 декабря в России начнут действовать новые меры по противодействию отмывания денег — при проведении идентификации клиента и его представителя нотариусы смогут требовать документы, которые предусмотрены законодательством. О подозрительных операциях они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг.

Еще два закона уже вступили в силу

С 23 ноября повысились штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Штрафы для юрлиц выросли до 60 миллионов рублей. За подделку штампов, печатей или бланков и их использование грозят штрафы до 200 тысяч.

Также с 23 ноября введен запрет на усыновление или опекунство российских детей гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола. Мера призвана оградить детей от потенциальных опасностей и посягательств на возможное изменение пола, заявил Володин.