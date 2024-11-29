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07:55, 29 ноября 2024Россия

Володин перечислил вступающие в силу в декабре законы

Володин напомнил россиянам о законах, которые вступают в силу в декабре
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

В России в декабре начинает действовать ряд новых законов. О них жителям страны напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С 1 декабря в России начинают действовать два нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников специальной военной операции (СВО) от взыскания исполнительского сбора. Речь идет о том, что военнослужащие, которые имеют долги, не будут платить этот сбор, составляющий 7 процентов от взысканной суммы или от суммы имущества. Те постановления, которые в их отношения выносили до этого, будут отменены. Кроме того, для части тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами (ВС) России с начала зимы, и их супругов спишут просроченные кредиты в размере до 10 миллионов рублей.

Вторым документом, который вступит в силу в первый день зимы, будет закон о лицензировании деятельности операторов связи. Согласно новым правилам, в России изменяются лицензионные требования к операторам связи — в перечень будет включено требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения требований лицензия оператора связи будет аннулирована.

ЖЗЛ
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