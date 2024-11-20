В России одобрили закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции

Совфед одобрил закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции

В России одобрили закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции — речь идет о подделке документов. Соответствующее решение на пленарном заседании принял Совет Федерации, передает ТАСС.

Как следует из принятого закона, за подделку документа, удостоверяющего личность, а также штампа, печати или бланка и их передачу либо сбыт размер штрафа будет варьироваться от 40 до 80 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться уже большим взысканием — 200 тысяч рублей.

При этом, если документ был подделан с целью нарушения миграционного законодательства, то штраф достигнет уже 10 миллионов рублей с конфискацией используемых для подделки документов орудий. За повторное нарушение юрлицам будет грозить штраф до 60 миллионов рублей с конфискацией.

«Этот закон продолжает формирование комплекса мер, направленных на противодействие незаконной миграции», — заключил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев.

Ранее Совфед одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества. Решение обосновали тем, что количество преступлений в сфере нелегальной миграции в России растет.