Совфед одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества

СФ одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о конфискации нажитого на организации нелегальной миграции имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Одобренный верхней палатой парламента закон предусматривает изменения в статью 104.1 УК, регулирующую конфискацию ценностей в пользу государства и определяющую перечень преступлений, за которые вводится такое наказание — в нее добавилась статья 322.1 «Организация незаконной миграции».

«Количество преступлений в этой сфере (нелегальная миграция) растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6 процента, за 7 месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года», — отмечал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

По данным Следственного комитета (СК), количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, за первые восемь месяцев 2024 года увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За 2024 год иностранцы совершили 26 тысяч преступлений.