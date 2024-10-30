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13:35, 30 октября 2024Россия

Госдума приняла закон о конфискации полученных от организации нелегальной миграции доходов

Володин: принят закон о конфискации заработанного на нелегальной миграции

Госдумой принят закон о конфискации доходов, заработанных на организации нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Как сообщил Володин, принятый Государственной думой закон дополняет статью 104.1 УК «Конфискация имущества» статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Полученные в результате преступной деятельности доходы будут конфисковываться в пользу государства.

«Количество преступлений в этой сфере (нелегальная миграция) растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за 7 месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года», — отметил Володин.

Днем ранее сообщалось, что Госдума признала организацию нелегальной миграции организованной группой особо тяжким преступлением и ужесточила ответственность за это деяние. Принятый сразу во втором и третьем чтении законопроект вводит за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штрафы от трех до пяти миллионов рублей.

ЖЗЛ
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