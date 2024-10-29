Госдума ужесточила наказание за организацию нелегальной миграции

ГД признала организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением

Госдума признала организацию нелегальной миграции организованной группой особо тяжким преступлением и ужесточила ответственность за это деяние. Это следует из данных законопроекта на портале обеспечения законодательной деятельности.

Принятый сразу во втором и третьем чтении законопроект вводит за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штрафы от трех до пяти миллионов рублей. «Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии приняли законопроект, который признает нелегальное нахождение человека на территории России отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигрантов с российским гражданством начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту.