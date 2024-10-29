Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 29 октября 2024Россия

Госдума ужесточила наказание за организацию нелегальной миграции

ГД признала организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Госдума признала организацию нелегальной миграции организованной группой особо тяжким преступлением и ужесточила ответственность за это деяние. Это следует из данных законопроекта на портале обеспечения законодательной деятельности.

Принятый сразу во втором и третьем чтении законопроект вводит за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штрафы от трех до пяти миллионов рублей. «Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, парламентарии приняли законопроект, который признает нелегальное нахождение человека на территории России отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мигрантов с российским гражданством начали ставить на воинский учет прямо в аэропорту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      68-летнего москвича спасли от клинической смерти в «шок-центре»

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агропродукции

      Родственников назвали главным раздражителем на удаленке

      В Совфеде ответили на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

      В Одесской области прозвучали взрывы

      Завершено расследование дела о хищении 20 миллионов рублей для питания российских военных

      Стали известны подробности о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в России

      Последствия масштабных пожаров в Китае добрались до России

      Эрдоган поздравил действующего премьер-министра Грузии с победой на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше