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19:59, 23 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о запрете усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола

Путин принял закон о запрете усыновлять детей в страны с разрешенной сменой пола
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления детей в определенные страны, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из принятого закона, из России нельзя будет усыновить ребенка, если будущие опекуны имеют гражданство тех стран, где с помощью препаратов у человека могут сформировать первичные и вторичные половые признаки другого пола, либо возможно внесение изменений о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства в документы, удостоверяющие личность.

Парламентарии отмечали, что законопроект направлен на то, чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

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