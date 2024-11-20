В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

Совфед одобрил закон о запрете усыновления детей в определенные страны

В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны, где разрешена смена пола. Соответствующее решение на пленарном заседании принял Совет Федерации, передает ТАСС.

Как следует из принятого закона, из России нельзя будет усыновить ребенка, если будущие опекуны имеют гражданство тех стран, где с помощью препаратов у человека могут сформировать первичные и вторичные половые признаки другого пола, либо возможно внесение изменений о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства в документы, удостоверяющие личность.

«Закон является продолжением большой законодательной работы по защите права российских детей жить и воспитываться в традиционных семьях», — заключила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова.

Ранее Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри. Взыскания за нарушение закона могут достигать пяти миллионов рублей.