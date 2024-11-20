Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

Совфед одобрил закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

На пленарном заседании в среду, 20 ноября, Совфед одобрил закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты парламента.

Документ поддержали 157 сенаторов. Проголосовавших против или воздержавшихся не было.

Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду отказа от деторождения сразу в двух чтениях 12 ноября. Его авторами стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, за распространение идеологии чайлдфри граждан граждане будут наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 200 тысяч рублей, юридические лица — до 1 миллиона рублей либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток. При этом, если целью пропаганды являются несовершеннолетние, штраф для гражданских составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 миллионов рублей.

В случаях, когда нарушитель использовал интернет или средства массовой информации, чтобы до нести свои идеи до подростков, гражданам придется заплатить до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей, в юрлицам — до пяти миллионов рублей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян выступило против введения штрафов за пропаганду чайлдфри. Против инициативы высказались 48 процентов респондентов, а поддержали — 44 процента.

12 ноября, отвечая на критику закона, Володин заявил, что она «исходит из-за рубежа «для того, чтобы остановить развитие России». При этом спикер Госдумы подчеркнул, что решение рожать или не рожать должно оставаться за женщиной, ее близкими.