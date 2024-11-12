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16:18, 12 ноября 2024Россия

В Госдуме ответили на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри

Володин: критика закона о запрете пропаганды чайлдфри исходит из-за рубежа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил критикам закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявив, что страны без детей быть не может. Его слова передает РИА Новости.

По словам Володина, вся критика нового закона исходит из-за рубежа «для того, чтобы остановить развитие России».

«Идеология, которую гражданам России пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведет к тому, что рожать детей перестанут, так как молодежь будет расти в обстановке, когда ей будут внушать всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего без детей. Этого не должно быть», — высказал позицию Володин.

При этом спикер ГД уточнил, что решение рожать или не рожать остается за женщиной, ее близкими, «с кем она захочет посоветоваться или не захочет».

Во вторник, 12 ноября, Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Как следует из поправок, правонарушением не будет считаться информация о монахах и обете безбрачия, если данные об этом и публичные действия будут основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

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