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15:04, 12 ноября 2024Россия

Под закон о чайлдфри не попадет информация о монахах и обете безбрачия

Под принятый ГД закон о чайлдфри не попадут данные о монахах и обете безбрачия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Палкин / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС

Под закон о запрете пропаганды чайлдфри, который Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, не попадет информация о монахах и обете безбрачия. Это следует из поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды отказа от деторождения.

Правонарушением не будет считаться информация о монахах и обете безбрачия, если данные об этом и публичные действия будут основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Во вторник, 12 ноября, Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Поправки вносятся сразу в шесть законов, которые запрещают пропаганду ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола.

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Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября — он вызвал широкий общественный резонанс. Депутаты от «Новых людей» предложили внести три исключения в законопроект: не считать пропагандой публикуемую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями. Такие поправки комитет Госдумы впоследствии предложил отклонить.

Тем временем в России, как сообщали исследователи проекта «Если быть точным», нет массового стремления к бездетности — вовсе не иметь детей хотели бы лишь 3,7 процента женщин и 5,4 процента мужчин. По их данным, доля россиян, которые не хотят иметь детей, выросла за последние два года незначительно.

ЖЗЛ
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