В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

РБК: «Новые люди» предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин предложили внести три исключения в законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в России. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет РБК.

Парламентарии предложили не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями. Поправки депутаты Госдумы хотят внести в один из двух законопроектов, которые были приняты в первом чтении в середине октября.

Из примечаний к поправкам следует, что парламентарии поддерживают необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей, при этом они отмечают, что отказ от деторождения может быть мотивирован различными причинами, в том числе объективными. Например, это касается случаев, когда беременность и роды опасны для здоровья женщины или несут риск передачи плоду наследственных заболеваний. Депутаты также приводят в пример институт монашества, в рамках которого женщинам нельзя заводить семью и становиться матерью.

«Например, существующие сегодня заградительные ставки по ипотеке являются серьезным стимулом для того, чтобы люди отказывались от рождения первого ребенка», — говорится в примечании о материальных причинах отказа от детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее раскритиковал депутатов фракции «Новые люди» из-за их позиции по запрету пропаганды чайлдфри. Это произошло после заявления Горячевой, которая сообщила, что она не поддерживает инициативу. Тот, кто не поддержит внесенный в Госдуму законопроект, выступит против своей страны, заявлял Володин.

17 октября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили два законопроекта. Один из них предполагает введение штрафов за пропаганду чайлдфри, другой — запрещает пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Инициатива вызвала среди парламентариев. Так, депутат Госдумы Сардана Авксентьева предупредила, что в случае принятия закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не исключены доносы со стороны россиян на бездетные семейные пары. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверяла, что государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.