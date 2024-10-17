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13:45, 17 октября 2024Россия

В Госдуме порассуждали о доносах за чайлдфри

Депутат ГД Авксентьева: при принятии закона о чайлдфри не исключены доносы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В случае принятия закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не исключены доносы со стороны россиян на бездетные семейные пары. Об этом заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, трансляция ведется на странице сообщества Дума ТВ во «ВКонтакте».

Авксентьева заявила, что в целом поддерживает законопроект и сама испытала счастье от деторождения. Однако депутат добавила, что парламентариям необходимо подумать, как закон будет реализовываться «на земле». Авксентьева подчеркнула, что у многих россиян нет финансовой возможности содержать семью с ребенком, а государство «не может похвастаться» тем, что решило эту проблему. Также она заявила, что россияне могут начать доносить на сограждан.

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«К сожалению, не исключены ситуации доносов, когда на семейные пары, на людей, у которых нет детей, будут писать заявления, и правоохранительным органам придется с этим разбираться», — порассуждала Авксентьева.

Депутат добавила, что если депутаты что-то запрещают, то должны задуматься о том, как будет работать запрет и не будет ли «перегибов на местах».

Ранее комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, предложили запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

ЖЗЛ
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