Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России

Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России

Государственная Дума в I чтении приняла законопроект, согласно которому запрещается пропаганда чайлдфри в России. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента .

Документ предлагает ввести штрафы за пропаганду отказа от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. Его авторами выступили депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

В случае принятия закона изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Туда добавят положение, где будет говориться, что распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Соцсети же, в свою очередь, будут обязаны мониторить контент для выявления случаев пропаганды.