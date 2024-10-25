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11:07, 25 октября 2024Россия

Назван процент желающих отказаться от рождения детей россиян

«Ъ»: не иметь детей хотят лишь 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России нет массового стремления к бездетности — вовсе не иметь детей хотели бы лишь 3,7 процента женщин и 5,4 процента мужчин. К такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсантъ».

Доля россиян, которые не хотят иметь детей, незначительно выросла за последние два года. В 2022 году доля желающих отказаться от рождения детей жителей составляла 2,4 процента женщин и 3,5 процента мужчин, сообщают специалисты со ссылкой на выборочное исследование Росстата. В 2012-м году, в свою очередь, эти показатели были еще ниже: детей не хотели иметь 0,7 процента женщин и 1,9 процента мужчин.

Желание россиянок родить не всегда может быть реализовано из-за проблем со здоровьем или из-за неудавшихся отношений. Исследователи проекта приводят данные, согласно которым 5,5 процента женщин в возрасте до 44 лет живут в паре, где один из партнеров бесплоден.

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Аналитики, кроме того, выявили уровень окончательной бездетности в России — речь идет о доле тех женщин, которые к окончанию репродуктивного периода не стали матерями. Так, в России всего 9,83 процента женщин не родили ребенка к 45-49 годам, бездетными также остаются около 14 процентов женщин в возрасте 35-39 лет. Процент тех, кто впервые становится матерью в возрасте старше 35 лет, стабильно растет в последние 20 лет.

Больше всего бездетных женщин в Ингушетии и Чечне (22 и 18 процентов), среди лидеров по этому показателю также Москва и Санкт-Петербург. Авторы исследования предположили, что статистика по рождению детей в регионах Кавказа искажена из-за низкого качества переписи 2021 года, когда многие женщины не отвечали на вопрос о количестве детей.

Аналитики проекта «Если быть точным» получили приведенные данные из базы о рождаемости Центра демографических исследований РЭШ, переписи населения 2021 года и выборочного наблюдения планов населения Росстата, которое проводится раз в пять лет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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