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13:11, 25 сентября 2024Россия

В России одобрили проект о запрете усыновления детей в одну категорию стран

Госдума одобрила проект о запрете усыновления детей в одну категорию стран

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России одобрили законопроект о запрете усыновления детей в одну категорию стран. Госдума приняла его в первом чтении, передает РИА Новости.

Речь идет о запрете усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.

В законопроекте уточняется, что из России нельзя будет усыновить ребенка, если потенциальные опекуны являются гражданами стран, где с помощью лекарственных препаратов у человека могут сформироваться первичные и вторичные половые признаки другого пола.

Также нельзя будет усыновить россиянина в странах, где можно сменить пол «на бумаге», то есть внести изменения в документы, удостоверяющие личность о якобы половой принадлежности без соответствующего медицинского вмешательства.

Парламентарии отметили, что законопроект направлен на то, чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

«Вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин раскрыл список стран, граждан которых затрагивает законопроект, среди которых Великобритания, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Эстония.

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      Елена Торубарова
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