Студенткам в российском регионе захотели платить за рождение детей

В Хабаровском крае студенткам хотят платить 100 тысяч рублей за рождение детей

В Хабаровском крае студенткам захотели выплачивать денежное вознаграждение за рождение детей. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Местные депутаты поддержали инициативу. Выплату, как планируется, смогут получить те девушки, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 23 лет и при этом учатся очно в организациях высшего или профессионального образования.

На финансирование идеи в 2025 году предлагают выделить 40 миллионов рублей, Однако местные депутаты пока не разработали соответсвующий законопроект.

Объясняя необходимость такого нововведения, депутаты отметили, что за январь—август 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Как заявила замминистра социальной защиты края Наталья Нелюбина, динамика рождаемости в регионе соответствует общероссийским тенденциям, когда женщины откладывают рождение детей на более поздний период.

Чтобы стимулировать рождаемость, в Госдуме ранее предложили проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных. Вице-спикер Думы Борис Чернышов предложил ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

В России для этого также предложили перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости. По мнению представителей общественного движения «Ветераны России», женщины, работающие в таком режиме, более склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах.