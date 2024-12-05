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04:09, 5 декабря 2024Силовые структуры

В СК доложат о случае заражения новорожденного ВИЧ в роддоме

СК РФ: Бастрыкин велел доложить о заражении младенца ВИЧ в роддоме на Камчатке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел представить доклад о расследовании случая заражения нвоорожденного ребенка ВИЧ-инфекцией в роддоме города Петропавловск-Камчатск (Камчатский край). Уточняется, что родители младенца не являются носителями заболевания, об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

СК РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности медработников роддома и отделения патологии краевой детсвой больницы, которая повлекла по неосторожности приченение тяжкого вреда здоровью ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ).

До этого местные СМИ сообщали, что ребенка могли заразить ВИЧ в медучреждении, а его родители не являются ВИЧ-инфицированными.

Председатель СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Камчатскому краю доложить об обстоятельствах происшествия, которые удалось выяснить в ходе расследования.

Ранее Mash сообщал, что новорожденная девочка, которая появилась на свет в Петропавловске-Камчатском, была помещена в специальный бокс, ее кормили из бутылочки и не пускали к ней мать. При этом медперсонал предупредил женщину, что в отделении есть пациентки с ВИЧ. Заболевание у ребенка обнаружили спустя четыре года.

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