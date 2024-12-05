Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 5 декабря 2024Силовые структуры

В СК сообщили о более 20 пострадавших при атаке ВСУ кассетными боеприпасами под Курском

Под Курском пострадали более 20 человек от использования ВСУ кассетного оружия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Курской области от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами с отравляющими веществами пострадали более 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Павло Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.

Ранее сообщалось, что против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

      На Украине допустили «золотое изгнание» Зеленского

      Мизулина оценила возможность отъезда из России

      В России объяснили признание странами НАТО необходимости скорых переговоров по Украине

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      Россиянам назвали простые способы начать экономить

      В России избавились от сотни вредных свалок

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше