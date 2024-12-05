В СК сообщили о более 20 пострадавших при атаке ВСУ кассетными боеприпасами под Курском

Под Курском пострадали более 20 человек от использования ВСУ кассетного оружия

В Курской области от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами с отравляющими веществами пострадали более 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Павло Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате их атаки пострадали не менее 20 человек.

Ранее сообщалось, что против применившего запрещенные средства под Курском командира бригады ВСУ возбудили дело.