В США предупредили Трампа о серьезном препятствии при решении конфликта на Украине

Биган: Трамп столкнется с серьезным препятствием при решении кризиса на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с серьезным препятствием при решении конфликта на Украине. Об этом политика предупредил бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Мы ожидаем, что переговоры начнутся относительно скоро, в новом году, когда Трамп будет у власти. Будет одно серьезное препятствие, с которым столкнется новый президент, которое заключается в том, что никому из нас сейчас не кажется, что Россия готова к переговорам», — сказал он.

По его словам, избранному американскому лидеру нужно будет убедить Россию, что ее интересы лучше отстаивать за столом переговоров.

Ранее Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов по телефону обсудил с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзом Брауном конфликт на Украине. Отмечается, что разговор состоялся еще 27 ноября. Официальный представитель КНШ Джерил Дорси отметила, что официально о разговоре не сообщалось ранее по запросу Герасимова.