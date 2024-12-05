Генштаб ВСУ: обстановка для армии на всей линии фронта остается напряженной

Обстановка на всей линии фронта остается напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба.

По информации ведомства, за сутки произошло 106 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ пытались отбить атаки в районе населенных пунктов Новая Кругляковка и Лозовая.

Генштаб ВСУ также сообщил о 15 атаках на времевском направлении у населенных пунктов Константинопольское, Разлив и Сухие Ялы. По словам украинского ведомства, десять атак на формирования ВСУ все еще продолжаются.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак заявил об угрозе снижения возраста призыва в ВСУ для страны. «Это безумие. Такая мера принесет в жертву целое поколение, подвергнет риску страну и никак не повлияет на ход войны», — рассказал экс-силовик.