Вера Брежнева показала фото без штанов

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница предстала на размещенных фото в облегающем боди, кожаном длинном плаще и остроносых туфлях, отказавшись при этом от штанов. Знаменитость позировала на лестнице с нюдовым макияжем и собранными в небрежный пучок волосами.

«Привет, я твой новый сосед», — подписала она пост, который набрал 28,7 тысячи лайков.

В ноябре Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии на теннисном корте. Она сфотографировалась в бра-топе и плиссированной мини-юбке с завышенной талией.