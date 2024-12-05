Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:17, 5 декабря 2024Ценности

Вера Брежнева показала фото без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yaroslavbugaev / @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница предстала на размещенных фото в облегающем боди, кожаном длинном плаще и остроносых туфлях, отказавшись при этом от штанов. Знаменитость позировала на лестнице с нюдовым макияжем и собранными в небрежный пучок волосами.

«Привет, я твой новый сосед», — подписала она пост, который набрал 28,7 тысячи лайков.

В ноябре Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии на теннисном корте. Она сфотографировалась в бра-топе и плиссированной мини-юбке с завышенной талией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      На Западе признали близость Трампа к достижению одной цели

      Российский полицейский попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо

      Жилье в России продолжило дешеветь

      ВТБ продаст крупнейшего железнодорожного оператора России

      В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки в декабре

      Стало известно о продвижении ВС России на кураховском направлении

      Россиянам раскрыли места для отдыха в Турции за 30 тысяч рублей с человека

      Поставки российского угля в одну страну рухнули

      В России школьник сломал позвоночник при попытке исполнить трюк и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше