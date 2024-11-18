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12:22, 18 ноября 2024Ценности

Вера Брежнева снялась в мини-юбке на теннисном корте

42-летняя певица Вера Брежнева показала фигуру в мини-юбке на теннисном корте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annsusiak

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница снялась, позируя у сетки на теннисном корте. Она предстала на размещенных кадрах в черном бра-топе американского бренда Sporty & Rich, подчеркнувшем ее грудь, и белой плиссированной мини-юбке с завышенной талией.

Также знаменитость распустила волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ колье и браслетом в минималистичном стиле.

В сентябре Вера Брежнева снялась в нижнем белье в клипе на свою новую песню.

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