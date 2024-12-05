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15:18, 5 декабря 2024Бывший СССР

Верховная Рада поддержала создание на Украине суда присяжных

ТСН: Верховная Рада поддержала законопроект о создании суда присяжных на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании суда присяжных в стране. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Важное решение! Это шаг к возвращению доверия в суд и борьбе с коррупцией», — написал нардеп.

По его словам, за принятие проголосовали 232 депутата. Отмечается, что суд из восьми присяжных будет осуществлять судопроизводство первой инстанции по уголовным делам.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что женщин, пригодных к прохождению военной службы и изъявивших желание ее пройти, перед направлением будут ставить на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных.

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