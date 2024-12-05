Верховная Рада поддержала создание на Украине суда присяжных

ТСН: Верховная Рада поддержала законопроект о создании суда присяжных на Украине

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании суда присяжных в стране. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Важное решение! Это шаг к возвращению доверия в суд и борьбе с коррупцией», — написал нардеп.

По его словам, за принятие проголосовали 232 депутата. Отмечается, что суд из восьми присяжных будет осуществлять судопроизводство первой инстанции по уголовным делам.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что женщин, пригодных к прохождению военной службы и изъявивших желание ее пройти, перед направлением будут ставить на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных.