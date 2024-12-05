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18:27, 5 декабря 2024Ценности

Влад Лисовец назвал пуховики «прошлым веком» и перечислил модные замены

Стилист Влад Лисовец назвал шубы из искусственного меха модной заменой пуховикам
Мария Винар

Фото: Local Exposure / Shutterstock / Fotodom

Стилист Влад Лисовец назвал пуховики «прошлым веком» и перечислил модные замены. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Модный эксперт заявил, что в настоящем сезоне наблюдается тренд на элегантную верхнюю одежду. В связи с этим россиянам, по его мнению, следует присмотреться к шубам из искусственного меха, пальто и дубленкам.

«Пуховик очень удобный, особенно для прогулок, путешествий, на спортивные мероприятия. Для жизни подойдет что-то более интересное, может быть, искусственный мех. Под низ можно надеть тоненький пуховичок по фигуре, который будет создавать тепло. Внешне вы будете выглядеть как более элегантный человек», — объяснил собеседник радиостанции, уточнив, что в период морозов лучше утепляться, а не думать о моде.

В ноябре Лисовец призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год.

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