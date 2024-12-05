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11:25, 5 декабря 2024Наука и техника

Внутри Цереры выявили органический резервуар

The Planetary Science Journal: внутри Цереры выявили органический резервуар
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amfeli / Wikimedia

Ученые Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) провели анализ данных миссии NASA Dawn и выявили 11 новых регионов на Церере, которые могут содержать органические материалы. Работа опубликована в The Planetary Science Journal.

Церера, крупнейший объект в поясе астероидов, известна богатым содержанием воды и признаками геологической активности. Впервые органические соединения были обнаружены около кратера Эрнутет в 2017 году, что вызвало споры о том, являются ли эти вещества результатом экзогенных ударов или же имеют внутреннее происхождение. Новое исследование подтверждает возможность существования эндогенного резервуара органики внутри карликовой планеты.

Для анализа ученые использовали спектральный метод SMA и данные камеры высокого разрешения Framing Camera 2 (FC2), установленной на аппарате Dawn. Этот подход позволил определить распределение органических соединений на поверхности Цереры. Затем, для углубленного анализа, применялся спектрометр VIR, дающий более детальные данные о химическом составе.

Были обнаружены 11 регионов, в основном вблизи экватора, где солнечное излучение заметно влияет на спектральные свойства органических материалов. Эти материалы, по мнению исследователей, подвергаются деградации под действием солнечного ветра и радиации, что объясняет различия в интенсивности сигналов между регионами.

Особое внимание привлекла область между бассейнами Урвара и Ялоде, где органика, вероятно, была выброшена из глубоких слоев Цереры в результате мощных ударов. По данным ученых, такие выбросы указывают на внутреннее происхождение материалов. Итальянские коллеги дополнительно подтвердили, что скорость разложения органики под воздействием солнечного излучения выше, чем считалось ранее.

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