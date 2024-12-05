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06:33, 5 декабря 2024Россия

Воспитанный собакой «Маугли из Подольска» получил образование

«КП»: «Маугли из Подольска» отучился на портного и садовника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Global Look Press

Виктор Козловцев, известный как «Маугли из Подольска», получил два образования, отучившись на портного и садовника. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).

По информации издания, мать молодого человека страдала от алкоголизма и удерживала сына вместе с овчаркой. Все это время собака воспитывала ребенка, также у них была одна миска с едой на двоих.

В 2005 году медсестра больницы обратила внимание, что карточка шестилетнего Козловцева не обновлялась около 4,5 года. Стражи порядка вскрыли квартиру, после чего к ним на четвереньках вышел мальчик. После этого ребенка передали приемным родителям.

На данный момент Козловцеву 25 лет, однако его развитие находится на уровне 10-летнего ребенка, подчеркивает издание. Молодой человек проживает в реабилитационном центре, открытым его приемными родителями.

«Он ходил в церковную школу. Первое время сидел там под стулом, только выглядывал иногда. А потом подсаживался все ближе и ближе к остальным ребятам. Ему учеба очень нравилась, нервничал даже, если занятий не было. Так что и читать, и считать он умеет. Отучился на портного в специализированном колледже, а потом еще и на садовника. Навыки свои применяет у нас на участке», — рассказала мачеха Козловцева.

Ранее сообщалось, что телезрители канала Channel 4 раскритиковали новое шоу, в котором семья наняла дрессировщицу собак, чтобы она воспитывала их трехлетнего ребенка

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