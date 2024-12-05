Зеленский позвонил генсеку НАТО и обсудил один интересующий Киев пункт

Зеленский созвонился с генсеком НАТО Рютте и обсудил приглашение Киева в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил приглашение Киева в альянс. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Я отметил важность приглашения Украины в НАТО (...), а также необходимость укрепления обороны Украины», — написал Зеленский. Он соообщил, что поблагодарил Рютте за проведение заседания совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.

Зеленский добавил, что поддержка Киева имеет решающее значение для Европы.

В конце ноября Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил с ним оборонное сотрудничество между странами.