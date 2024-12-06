Nature Biotechnology: обнаружен масштабный побочный эффект от CRISPR

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что использование молекулы AZD7648, применяемой для повышения точности редактирования генов с помощью CRISPR-Cas9, вызывает масштабный побочный эффект. Это исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

Молекула AZD7648 блокирует механизм быстрой репарации ДНК и способствует активации гомологически-направленной репарации (HDR) — более точного процесса восстановления генетического материала. Эта методика позволяет ученым целенаправленно редактировать геном, интегрируя необходимые сегменты ДНК в строго заданные области, что имеет огромный потенциал для лечения различных заболеваний.

Чтобы проверить эффективность AZD7648, ученые использовали метод CRISPR-Cas9, который разрезает ДНК в определенном месте. После этого они активировали HDR, чтобы добиться максимально точного восстановления разреза с помощью молекулы. Первоначальные эксперименты показали высокую эффективность и точность метода, что привлекло внимание к новому подходу.

Однако дальнейшие исследования показали неожиданные эффекты. В значительной части клеток использование AZD7648 вызвало массовые генетические изменения: делеции тысяч оснований ДНК, разрывы целых плеч хромосом и хромосомные транслокации. Эти изменения делали геном нестабильным, что может иметь непредсказуемые последствия для здоровья клеток.

Исследователи провели детальный анализ ДНК не только вокруг редактированного участка, но и в более широком диапазоне. Это позволило обнаружить масштабные повреждения, которые остались незамеченными в предыдущих экспериментах, сосредоточенных на локальных изменениях. Их выводы подтвердились результатами других независимых групп, которые также начали публиковать свои исследования.

Ученые считают, что эти результаты указывают на необходимость разработки более безопасных подходов. Вместо использования одной молекулы для активации HDR, исследователи планируют испытать комбинацию веществ, минимизирующую побочные эффекты. Несмотря на неудачу с AZD7648, генная терапия на основе CRISPR-Cas9 уже доказала свою эффективность в клинической практике и остается перспективным направлением медицины.