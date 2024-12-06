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05:00, 6 декабря 2024Из жизни

62-летний мужчина выдавил напавшему на него крокодилу глаза

В Индии пенсионер отбился от крокодила, который попытался утащить его под воду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Desmond Boylan / Reuters

В Индии мужчина спасся от крокодила благодаря хорошей реакции. Об этом пишет Times of India.

62-летний Тушар Мандал из деревни Луниматия в штате Одиша едва не стал жертвой крокодила. Пенсионер совершал утреннее омовение у реки Рамачанди, когда рептилия схватила его за руку и попыталась утащить под воду. Мужчина быстро понял, что происходит, и стал выдавливать напавшему на него хищнику глаза. Это помогло, крокодил ослабил хватку, позволив Мандалу отбиться от него. Впоследствии мужчину госпитализировали.

Это уже второе нападение крокодила в этом районе за последний месяц. 7 ноября другой житель деревни пережил нападение крокодила. Популяция крокодилов в этом регионе выросла с 94 до 1811 особей за последние 50 лет. Жертвами этих рептилий за последние 14 месяцев стали 10 человек.

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Департамент лесного хозяйства и охраны дикой природы усилил меры безопасности, в том числе заблокировал около 130 спусков к реке вокруг национального парка.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил в реку жителя губернаторства Сабах, который мыл свою лодку на берегу. Мужчина не выжил.

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