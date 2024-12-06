64-летняя актриса опубликовала снимок в нижнем белье без фотошопа

64-летняя актриса Валери Бертинелли показала снимок в нижнем белье без фотошопа

Известная актриса и телеведущая Валери Бертинелли показала фигуру в откровенном наряде на снимке без фотошопа и фильтров. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

64-летняя знаменитость сделала селфи в ванной комнате одного из отелей на Манхэттене. Она позировала у зеркала в черном нижнем белье, которое включало в себя бюстгальтер с косточками и трусы с белым поясом и заниженной талией.

В свою очередь, знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы, отметив, что собирается окрашивать корни. Также она указала, что ее организм за прошедший год подвергся многим испытаниям.

Ранее в декабре 42-летняя бразильская актриса Паола Оливейра также показала тело в бикини без фотошопа.

