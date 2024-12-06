75-летнего лидера оппозиции в Польше лишили иммунитета за драку и кражу венка брата

Сейм Польши лишил Ярослава Качиньского иммунитета за кражу венка своего брата

Сейм Польши лишил лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость», 75-летнего политика Ярослава Качиньского депутатского иммунитета за кражу венка своего брата Леха Качиньского и обвинения в драках. Об этом пишет портал Wprost.

«Это было связано со случаем, когда Збигнев Комоса, известный своими скандальными действиями, связанными со Смоленской катастрофой [крушением самолета с президентом Польши Лехом Качиньским в 2010 году], возложил венок к смоленскому памятнику. К венку была прикреплена мемориальная доска, обвиняющая в катастрофе самого Леха Качиньского», — отмечается в материале портала.

Кроме того, Качиньского обвинили в драках с депутатом Комосой. Как отмечают авторы материала, лидер «Права и справедливости» был возмущен голосованием в парламенте и заявил, что страна «возвращается в Польскую Народную Республику», обвинив депутатов правящей партии в преследовании по политическим мотивам.

Ранее Качиньский на церемонии, посвященной 14-й годовщине авиакатастрофы Ту-154 президента Польши его брата Леха Качиньского под Смоленском, обвинил в трагедии Россию. Вспоминая своего брата, политик заявил, что тот хотел восстановить польский патриотизм и силу польской нации, а также построить сильное польское государство.