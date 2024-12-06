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15:03, 6 декабря 2024Путешествия

Агрессивный россиянин с тремором пугал пассажиров самолета и попал на видео

Россиянин устроил дебош на борту летевшего в Москву самолета и попал на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Агрессивный пассажир с тремором пугал попутчиков в российском самолете и попал на видео. Ролик опубликован Telegram-канале «МВД Медиа».

Инцидент произошел на борту летевшего из Сочи в Москву самолета. Пассажиром, устроившим дебош, оказался 37-летний житель столицы.

Вести себя неадекватно и выражаться нецензурной бранью мужчина начал еще во время полета. После приземления в аэропорту Шереметьево он продолжил нарушать общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников.

«Успокоить буянившего гражданина смогли лишь прибывшие на борт транспортные полицейские, которые доставили задержанного нарушителя в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Ранее направлявшийся из России в Таиланд самолет задержали из-за мужчины, который кричал, что «знает, где убийца». Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 5 декабря, на рейсе Санкт-Петербург — Бангкок. Лайнер должны был вылететь в аэропорт назначения в 22:40 и уже находился на взлетной полосе, но один из пассажиров начал вести себя неадекватно.

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