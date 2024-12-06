Летевший из России в Таиланд самолет задержали из-за кричавшего про убийцу пассажира

Вылет рейса Петербург — Бангкок задержали из-за кричавшего про убийцу пассажира

Летевший из России в Таиланд самолет задержали из-за мужчины, который кричал, что «знает, где убийца». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на рейсе Санкт-Петербург — Бангкок. Лайнер должны был вылететь в аэропорт назначения в 22:40 и уже находился на взлетной полосе, но один из пассажиров начал вести себя неадекватно.

По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Дебошир заявлял, что знает, где и кто убийца. «Обещал, что он его найдет, и вел себя неадекватно, — рассказал другой пассажир. — Отказывался выполнять требования экипажа».

В итоге нарушителя задержали правоохранители, которые поднялись на борт.

Ранее другой россиянин напился при посадке в самолет в аэропорту Красноярска и сорвал вылет в Шри-Ланку. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 38-летний сибиряк во время посадки употреблял спиртное, купленное в duty free, и игнорировал замечания бортпроводников и командира воздушного судна.

