Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:38, 6 декабря 2024Из жизни

Акула запрыгнула в лодку к рыбакам и попала на видео

В Южной Корее крупная акула запрыгнула на борт лодки и испугала рыбаков
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Акула запрыгнула на борт рыболовецкой лодки в Южной Корее. Об этом пишет Yahoo.

Инцидент произошел в ноябре у берегов провинции Южный Кенсан и попал на видео благодаря камере видеонаблюдения. На ролике видно, как несколько рыбаков стоят у края борта с удочками, когда прямо на них внезапно выпрыгивает крупная акула-мако.

Она сильно ударила одного из рыбаков хвостом, почти сбила его с ног и испугала остальных. Оказавшись на палубе, хищница стала бесконтрольно биться и кусать все, что было в зоне ее досягаемости. Однако в результате происшествия никто из присутствующих на борту не пострадал.

Как только двухметровая акула успокоилась, ее выпустили обратно в море.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

      В Сочи треснула многоэтажка

      Занимающих деньги на празднование Нового года подсчитали

      Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше