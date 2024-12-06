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07:22, 6 декабря 2024Силовые структуры

Бандитскую группировку задержали за разбойные нападения и похищение 44 миллионов рублей

В Москве за нападения на перевозчиков денег задержали банду разбойников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве полицейские задержали шесть представителей занимавшейся нападениями на перевозчиков денег банды. Об этом в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, банда в которую входили пять иностранцев и один россиянин действовала с 2021 по 2023 годы. Преступники совершили как минимум три разбойных нападения на перевозчиков денег с применением огнестрельного оружия и топоров. В результате преступники похитили 44 миллиона рублей.

Выяснилось, что разбойники заранее собирали информацию об объектах будущих нападений, распределяли роли, разрабатывали план атаки и схемы реагирования для экстренных ситуаций. Всех шестерых на время расследования отправили в СИЗО.

3 декабря в Санкт-Петербурге полицейские задержали организованную девочкой банду подростков, которые напали на сверстника и отобрали у него 410 рублей.

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