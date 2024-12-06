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17:55, 6 декабря 2024Из жизни

Белый холст выставили на продажу за 1,4 миллиона евро

В Германии полностью белую картину художника Римана выставили на аукцион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ketterer Kunst

В Германии выставили на аукцион картину знаменитого американского художника-минималиста, которая выглядит, как пустой белый холст. Об этом пишет New York Post.

С молотка уйдет работа Роберта Римана под названием General 52″ x 52″. Американец прославился своими картинами, которые чаще всего были выполнены исключительно белыми красками. При этом он много экспериментировал с масштабами работ и текстурой красок.

General 52″ x 52″ была написана в 1970 году и выглядит как полностью белый холст в немного более темной раме. Она создавалась при помощи белой эмали и эмалевых красок, предназначенных для металла. Нанесенные на хлопковый холст эти краски с годами стали настолько хрупкими, что работу нельзя экспонировать. Аукционисты рассчитывают выручить за нее как минимум 1,4 миллиона евро.

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«Белый не всегда белый. Белый делает свет, движение и текстуру материала видимыми», — объяснила эксперт аукционного дома Симона Вихманн.

Издание отмечает, что Риман не был профессиональным художником, а его работы всегда вызывали споры в среде специалистов, однако некоторые из них были куплены коллекционерами за миллионы.

Ранее сообщалось, что китайский коллекционер Джастин Сан съел приклеенный скотчем к стене банан, который обошелся ему в 6,2 миллиона долларов. Банан был инсталляцией итальянского художника Маурицио Каттелана.

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