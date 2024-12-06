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07:14, 6 декабря 2024Мир

Бербок допустила грубую ошибку в попытке раскритиковать Лаврова

Бербок почти вдвое ошиблась в численности населения Европы, критикуя Лаврова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе Совета глав МИД стран ОБСЕ предприняла попытку раскритиковать позицию российского коллеги Сергея Лаврова по Украине, однако грубо ошиблась и озвучила неверную численность населения Европы, почти вдвое превышающую реальное количество европейцев, сообщает РИА Новости.

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте... Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — заявила она.

Уточняется, что, по данным ООН, население Европы составляет примерно 750 миллионов человек. Предположительно, Бербок имела в виду категорию «наиболее развитых стран», в которую помимо Европы входят государства Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия, а также Япония.

Через некоторое время МИД Германии выпустил скорректированную цитату главы ведомства, в которой вместо Европы значится «регион ОБСЕ».

Ранее Бербок допустила, что в случае прекращения огня между Россией и Украиной немецкие солдаты в качестве миротворцев могут быть задействованы «для поддержания мира». Присутствие международного военного контингента будет одним из способов обеспечения прекращения огня, сочла министр, помимо гарантий безопасности, таких как членство Украины в НАТО.

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