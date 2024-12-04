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12:22, 4 декабря 2024Мир

Глава МИД Германии допускает отправку немецких солдат на Украину. Их могут задействовать для «обеспечения мира»

Глава МИД ФРГ Бербок допустила отправку немецких миротворцев на Украину
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

В случае прекращения огня между Россией и Украиной немецкие солдаты в качестве миротворцев могут быть задействованы «для поддержания мира», допустила такой сценарий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Присутствие международного военного контингента будет одним из способов обеспечения прекращения огня, сочла Бербок, помимо гарантий безопасности, таких как членство Украины в НАТО. На вопрос о возможной роли Германии в этом она ответила, что «все, что послужит миру в будущем, конечно же, будет поддержано с немецкой стороны всеми силами».

В этом случае военные Бундесвера могут быть отправлены в бывшие районы боевых действий.

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom  

Глава МИД ФРГ допустила членство Украины в НАТО в обмен на территории

Ранее Бербок допустила, что членство Украины в НАТО в обмен на территории может стать одним из условий будущего мирного соглашения с Россией.

«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы», — отметила дипломат.

Бербок считает, что Украина способна самостоятельно решить, «с какими целями она сядет за стол переговоров». В качестве возможного условия мира глава МИД ФРГ также упомянула урегулирование санкций.

В Госдуме призвали Бербок взять в руки автомат

Депутат Госдумы Алексей Чепа в ответ на высказывание Бербок посчитал, что ей стоит самой отправиться в зону военных действий на Украине и «взять в руки автомат».

Фото: Vadim Ghirda/ AP

Он указал, что западные лидеры призывали снизить на Украине возраст мобилизации. Однако законопроект провалился, и теперь они якобы попытаются «залатать дыры», отправив собственных военных в зону боевых действий.

«Бербок настолько слаба и не понимает, какая угроза здесь будет для их солдат. Это будет конфликт не только до последнего украинца, но и до последнего немца. Если она готова, пусть первая берет автомат и показывает, как это будет выглядеть», — заявил парламентарий.

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