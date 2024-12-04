В России призвали главу МИД Германии встать за автомат

Депутат Госдумы Чепа призвал главу МИД Германии Бербок встать за автомат

Главе МИД Германии Анналене Бербок стоит самой отправиться в зону военных действий на Украине и самой встать за автомат, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова Бербок о возможности отправки немецких солдат на Украину для обеспечения режима прекращения огня.

Ранее Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.

«Мы понимаем, что некоторые время назад были призывы западных лидеров о том, что Украина должна воевать "до последнего украинца", а они всячески будут им в этом помогать поставкой оружия. После этого был заменен мобилизационный возраст, убрали всяческие ограничения. Стали значительно больше призывать женщин на военную службу. Сейчас западники стали настаивать на том, чтобы уменьшить призывной возраст еще большее, тем самым реализуя программу войны "до последнего украинца"», — отметил Чепа.

При этом он подчеркнул, что проект украинской мобилизации провалился, в связи с чем западные страны попытаются «залатать дыры» — отправить собственных военных в зону боевых действий на Украине

Бербок настолько слаба и не понимает, какая угроза здесь будет для их солдат. Это будет конфликт не только до последнего украинца, но и до последнего немца. Если она готова, пусть первая берет автомат и показывает, как это будет выглядеть Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

1 декабря бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины. «Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс», — отметил Тринкван.

В этот же день верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. «Обсуждение того, какие страны готовы направить своих военных на Украину, ведется до сих пор. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — сказала глава дипломатии ЕС.