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15:14, 6 декабря 2024Россия

Беременная россиянка пожаловалась в Минздрав на камеры в кабинете гинеколога

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Беременная жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в Минздрав на камеры в кабинете гинеколога. Об этом пишет NewsNN в своем Telegram-канале.

Россиянка после обследования в кабинете УЗИ одного из городских роддомов заметила камеру наблюдения, которая, по ее мнению, направлена на промежность обследуемых пациенток. Она направила жалобу в региональное министерство здравоохранения.

Со слов чиновников, камеру установили для контроля за работой медперсонала и безопасности, и направлена она только на лицо и руки врача, живот пациентки и экран на стене, который транслирует изображения с монитора УЗИ-аппарата.

Из ответа министерства также следует, что в кабинете россиянке должны были выдать на подпись согласие на видеонаблюдение, но у врача якобы был последний день перед декретным отпуском, и «она забылась».

«Это не безопасность врача, как пытаются себя оправдать главврач и министерство здравоохранения, а прямое нарушение прав пациента в заведомо беспомощном состоянии», — заявила россиянка.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога. По словам женщины, при поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку», пояснив, что камеры стоят только в коридоре. Однако, с ее слов, камеры также были установлены в смотровом кабинете.

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