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09:21, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области

Журналист Репке назвал горькой потерей уничтожение танка Leopard под Курском
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Журналист из Германии Юлиан Репке назвал горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в газете Bild.

Репке прокомментировал снятый под Курском ролик, на котором можно увидеть, как российские дроны атаковали танк. «Горький конец доставленного из Германии танка Leopard 2 в России», — написал журналист. Он заметил, что Украина не использовала средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты боевой машины стоимостью три миллиона евро.

«Потеря танка особенно горька, потому что Германия поставила Украине только 18 Leopard 2A6», — заключил Репке.

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