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19:31, 3 декабря 2024Россия

Погоня российского дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области попала на видео

Российские военные сняли на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные сняли на видео погоню дрона за танком Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.

На видео экипированный взрывным устройством FPV-дрон преследует танк по проселочной дороге, после чего попадает в решетку кормы военной машины. Затем в то же место бьет еще один беспилотник — это также попало на видео. Третий дрон заснял горение уже уничтоженной техники. Удалось ли экипажу танка покинуть горящий Leopard, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что украинский солдат захотел увидеть живущую в Курске семью и открыл огонь по бойцам ВСУ.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся почти четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области. При этом не уточняется, сколько квадратных километров было взято под контроль.

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