Украинский солдат Сычевский сдался в плен, чтобы увидеть живущую в Курске семью

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Сычевский сдался в плен российским военным, чтобы увидеть свою семью, живущую в Курске. Рассказ бойца опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам Сычевского, в региональной столице проживают его отец, сестра и два брата. Сам он с матерью проживал в Харькове. 26 августа его насильно мобилизовали, а 8 октября отправили в Курскую область. «Когда я озвучил, что большая часть моих родственников живет в Курске, меня просто ********* [избили]», — поделился он.

Военный добавил, что его определили в 17-ю танковую бригаду, однако никто не рассказал мужчине, где его танк и само формирование. Вторжение в Курскую область, по его словам, проходило без какого либо руководства. В результате Сычевский без оружия сам добрался до морпехов 810-й бригады и рассказал о живущей в российском городе семье. «И, прикиньте, мне не дали ***** [не избили]. Меня попросили пострелять вон в ту сторону [ВСУ]. В благодарность за человечность и понимание я не мог отказать», — рассказал боец.

В итоге Сычевский провел на позиции морпехов 10 дней. По его словам, в блиндаже все это время была братская атмосфера, а россияне не видели в нем врага.

Ранее еще один плененный украинский военный рассказал, что командиры обманом привезли его в Курскую область. По словам мужчины, в российский регион он попал после учебной части, однако узнал, что оказался в другой стране, уже находясь на позиции.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 3 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 37 655 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.