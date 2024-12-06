Блинкен высказался о ситуации в Южной Корее

Блинкен выразил надежду, что в Южной Корее будут соблюдать демократические нормы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которого выразил надежду на то, что дальнейшее развитие ситуации в республике будет происходить в соответствии с демократическими нормами, сообщает ТАСС.

Отмечается, что руководитель американского внешнеполитического ведомства обозначил коллеге свою обеспокоенность введением военного положения в Южной Корее, поприветствовав решение о его отмене и выразив уверенность в устойчивости демократии в стране.

Ранее лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий.