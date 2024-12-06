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05:58, 6 декабря 2024Мир

Блинкен высказался о ситуации в Южной Корее

Блинкен выразил надежду, что в Южной Корее будут соблюдать демократические нормы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которого выразил надежду на то, что дальнейшее развитие ситуации в республике будет происходить в соответствии с демократическими нормами, сообщает ТАСС.

Отмечается, что руководитель американского внешнеполитического ведомства обозначил коллеге свою обеспокоенность введением военного положения в Южной Корее, поприветствовав решение о его отмене и выразив уверенность в устойчивости демократии в стране.

Ранее лидер правящей партии Республики Корея «Гражданская сила» Хан Дон Хун на фоне появившейся информации о том, что президент Юн Сок Ёль приказал арестовать видных политиков во время отмененного им объявления военного положения, призвал как можно скорее освободить главу государства от исполнения полномочий.

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